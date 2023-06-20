Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Число отравившихся шаурмой жителей Братска в Иркутской области увеличилось до 101 человека, среди них 22 ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме", – подчеркнул он.

Губернатор Иркутской области отметил, что тяжелых случаев отравления выявлено не было, пациентов уже отпустили домой.

О массовом отравлении посетителей шаурмой из кафе "Шаурму хочу" в Братске стало известно 14 июня. Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

15 июня владелец кафе был задержан сотрудниками полиции. 19 июня его отправили под домашний арест на два месяца.

Роспотребнадзор выявил нарушение требований санитарного законодательства, нарушение технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов в заведении. Деятельность кафе в данный момент находится под временным запретом.

Позже в ведомстве выяснили, что причиной отравления стала бактерия сальмонелла.



Новости часа: число госпитализированных после отравления шаурмой в Братске выросло до 35