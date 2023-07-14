В Магнитогорске закрыли кафе, где произошло массовое отравление шаурмой

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Кафе "Хорошее место" в Магнитогорске, где после употребления шаурмы 36 человек заразились кишечной инфекцией, закрыли на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

"По результатам проверок Управления деятельность кафе "Хорошее место" приостановлена по решению Ленинского районного суда города Магнитогорска Челябинской области на 60 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все случаи отравления вызваны бактерией Salmonella enterica группы С2. Точный источник заражения посетителей кафе установлен не был, но предполагается, что им могли быть шаурма и салаты.

О массовом отравлении посетителей "Хорошего места" стало известно в начале июля. Сперва было выявлено 16 случаев заражения сальмонеллезом.

Предварительно было установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу шаурму с курицей. По факту случившегося следователи организовали проверку.

