Роспотребнадзор выявил сальмонеллу у отравившихся сотрудников предприятия в Красногорске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причина отравления работников предприятия "Союзснаб" в Красногорске может заключаться в сальмонелле. Об этом заявила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Подмосковью.

Согласно информации, лабораторное исследование проб биологического материала показало ДНК инфекции. В связи с этим продолжается вестись санитарно-эпидемиологическое расследование.

До этого сообщалось, что уголовное дело по факту отравления людей на производстве возбудили в Красногорске в соответствии со статьей 238 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 29 июля 2023 на одном из производств в Красногорске 29 человек почувствовали недомогание после употребления пищи в столовой. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение для оказания помощи.

В свою очередь, по факту обращения в медучреждение работниками предприятия в Красногорске прокуратура Московской области организовала проверку.

Также стало известно, что столовую на предприятии в Красногорске, где отравились рабочие, закрыли до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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