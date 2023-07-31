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Роспотребнадзор выявил сальмонеллу у отравившихся сотрудников предприятия в Красногорске
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Причина отравления работников предприятия "Союзснаб" в Красногорске может заключаться в сальмонелле. Об этом заявила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Подмосковью.
Согласно информации, лабораторное исследование проб биологического материала показало ДНК инфекции. В связи с этим продолжается вестись санитарно-эпидемиологическое расследование.
До этого сообщалось, что уголовное дело по факту отравления людей на производстве возбудили в Красногорске в соответствии со статьей 238 Уголовного кодекса РФ.
По данным следствия, 29 июля 2023 на одном из производств в Красногорске 29 человек почувствовали недомогание после употребления пищи в столовой. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение для оказания помощи.
В свою очередь, по факту обращения в медучреждение работниками предприятия в Красногорске прокуратура Московской области организовала проверку.
Также стало известно, что столовую на предприятии в Красногорске, где отравились рабочие, закрыли до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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