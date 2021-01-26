Специалисты Роскачества выявили в пряностях плесень и кишечную палочку

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Эксперты Роскачества исследовали девять видов пряностей и выявили в отдельных образцах данной продукции кишечную палочку и плесень. Об этом сообщается на сайте организации.
Сотрудники проверяли лавровый лист, красный острый перец, паприку, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику 15 торговых марок (всего 38 товаров). Изучались пряности из России, Польши, Австрии и Хорватии. Велся поиск патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов.
В результате в паприке одной торговой марки нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству плесени. Помимо того, в куркуме обнаружилось превышение общей микробной обсемененности.
В куркуме еще двух образцов специалисты обнаружили превышение по количеству плесени, в красном молотом остром перце четвертой торговой марки – превышение по КМАФАнМ.
Пятый образец показал превышение по количеству бактерий и плесени в красном молотом остром перце.
Специалисты организации подчеркнули, что исследованная продукция не содержала запрещенных в РФ пестицидов. Однако там были найдены гербициды, используемые для уничтожения сорняков, и фунгициды – вещества, применяемые для борьбы с грибковыми болезнями растений.
Потенциально вредных веществ в пряностях не обнаружилось, добавили в Роскачестве.
Ранее Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок. Проверку проходила различная упакованная вода, произведенная в девяти странах.
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