Специалисты Роскачества выявили в пряностях плесень и кишечную палочку

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Эксперты Роскачества исследовали девять видов пряностей и выявили в отдельных образцах данной продукции кишечную палочку и плесень. Об этом сообщается на сайте организации.

Сотрудники проверяли лавровый лист, красный острый перец, паприку, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику 15 торговых марок (всего 38 товаров). Изучались пряности из России, Польши, Австрии и Хорватии. Велся поиск патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов.

В результате в паприке одной торговой марки нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству плесени. Помимо того, в куркуме обнаружилось превышение общей микробной обсемененности.

В куркуме еще двух образцов специалисты обнаружили превышение по количеству плесени, в красном молотом остром перце четвертой торговой марки – превышение по КМАФАнМ.

Пятый образец показал превышение по количеству бактерий и плесени в красном молотом остром перце.

Специалисты организации подчеркнули, что исследованная продукция не содержала запрещенных в РФ пестицидов. Однако там были найдены гербициды, используемые для уничтожения сорняков, и фунгициды – вещества, применяемые для борьбы с грибковыми болезнями растений.

Потенциально вредных веществ в пряностях не обнаружилось, добавили в Роскачестве.

Ранее Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок. Проверку проходила различная упакованная вода, произведенная в девяти странах.