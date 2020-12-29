Специалисты Роскачества проверили торговые марки крабовых палочек

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Специалисты Роскачества проверили крабовые палочки семи торговых марок, произведенных в России. До этого проверка проводилась три года назад, сообщает "Вечерняя Москва".

Прошлая проверка выявила в продукции клостридии – спорообразующие микроорганизмы. По итогам исследования 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства.

Специалисты проверили крабовые палочки семи торговых марок проверили на наличие патогенных микроорганизмов, оценили органолептические свойства и проверили маркировку.

Исследования не выявили в продукции красители, кроме кармина, содержание соли – от 1,4 до 2,2%. В продукции одной марки была обнаружена соя. Все эти компоненты не запрещены законом и могут использоваться в производстве.

Ранее в Роскачестве объяснили, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу. Там отметили, что ее цвет должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен.