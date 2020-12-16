В Роскачестве рассказали об изменении качества красной икры в последние годы

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За последние годы в России заметно улучшилось качество красной икры из-за снижения содержания сока в банках, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.
"Ситуация с красной икрой существенно улучшилась. Джус – это сок, который еще несколько лет назад составлял значимую часть многих продуктов. Сейчас количество этого джуса действительно снижается", – заявил Протасов в эфире телеканала НТВ.
Он отметил, что также улучшилось и качество красной рыбы на полках российских магазинов.
"Исследование семги и форели, <…> которое недавно завершилось, показывает, что проблемы подмены уже нет", – сказал руководитель Роскачества.
При этом Протасов подчеркнул, что проблемы истечения срока годности рыбы и ее недовеса остаются актуальными.
"И это тоже наша задача: выстроить цепочку продаж, чтобы так не происходило", – подытожил он.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать красную икру в преддверии новогодних праздников. Там порекомендовали не покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, специалисты посоветовали покупателям внимательно изучать этикетку. На ней должны быть указаны название рыбы, дата изготовления и фасовки.
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