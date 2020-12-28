В Роскачестве объяснили, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

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При выборе красной рыбы в магазине необходимо обратить внимание на ее цвет. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, сообщает "Вечерняя Москва".
В Роскачестве пояснили, что более насыщенный цвет встречается у семги и форели, но слишком красный цвет может означать наличие красителя. Также нужно обратить внимание на поверхность рыбы – мышечная ткань должна быть умеренно плотной, без повреждений.
На упаковке должны быть указаны ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019. Также там могут содержаться собственные технические условия, что не значит, что продукция менее качественная.
Состав должен состоять только из рыбы и соли. Встречаются и консерванты, но их добавление должно быть в ограниченном количестве, уточнили специалисты.
На упаковке должно быть написано, из какого сырья приготовлен продукт – охлажденного или замороженного. В первом случае допускается использовать продукцию аквакультуры – лосося атлантического и форели.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что за последние годы в России заметно улучшилось качество красной икры из-за снижения содержания сока в банках. Также улучшилось и качество красной рыбы на полках российских магазинов.
При этом Протасов подчеркнул, что проблемы истечения срока годности рыбы и ее недовеса остаются актуальными.
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