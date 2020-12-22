Врач озвучил вредные свойства красной икры и назвал ее безопасную "дозу"

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Красная икра содержит в себе не только белки, витамины, минералы и жирные кислоты, но и обладает вредными свойствами, сообщила в разговоре с News.ru врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

В частности, в этом продукте содержится колоссальное количество соли – около 10 граммов на 100 граммов продукта. По словам диетолога, это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы и даже может приводить к гипертонии и снижению иммунитета.

Также икра может вызвать серьезную аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке и анафилактического шока, предупредила Ноев. В связи с этим она рекомендует есть деликатес не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. Кроме того, в дни, когда человек ест красную икру, ему лучше отказаться от других соленых продуктов.

Особую опасность для здоровья человека представляет некачественная или просроченная икра. Она может оказать влияние на работу почек, печени, нервной системы и даже вызывать ботулизм.

Специалист рекомендует перед покупкой икры проверить целостность упаковки, а также срок годности и состав продукта. В нем не должно быть красителей или ароматизаторов. Предпочтение следует отдавать стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок.

Также лучше брать малосольную икру, поскольку чем больше соли кладут в продукт, тем выше вероятность, что он уже не первой свежести. Банки с икрой следует хранить строго в холодильнике.

За последние годы в России заметно улучшилось качество красной икры из-за снижения содержания сока в банках. Также улучшилось и качество красной рыбы на полках российских магазинов. При этом проблемы истечения срока годности рыбы и ее недовеса остаются актуальными.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать красную икру в преддверии новогодних праздников. Там порекомендовали не покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, специалисты посоветовали покупателям внимательно изучать этикетку. На ней должны быть указаны название рыбы, дата изготовления и фасовки.