Врач рассказала, какая температура воздуха помогает похудеть

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В помещении должно быть прохладно, в случае если человек хочет похудеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, если в помещении температура воздуха выше 25 градусов, организм начинает лениться, а метаболизм замедляется.

"А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно, человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно", – пояснила врач.

При этом, когда у человека повышается температура тела, ускоряется и обмен веществ, подчеркнула специалист.

"Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин, так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму", – сказала Соломатина.

Эксперт подчеркнула, что в жару также можно сбросить вес, но не за счет сжигания жира, а за счет испарения жидкости.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об опасности обезжиренных продуктов. Она отметила, что употребление таких продуктов в неограниченном количестве приведет к перееданию, а значит, поддерживать себя в форме или похудеть не выйдет.