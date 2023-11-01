Apple Watch 10 могут получить функцию измерения кровяного давления – СМИ

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Умные часы Apple Watch могут получить функцию измерения кровяного давления уже в следующем году. Об этом со ссылкой на своего инсайдера и корреспондента пишет Bloomberg.

Компания Apple якобы планирует добавить и другие функции для здоровья. В следующую версию гаджета могут добавить детектор апноэ во сне. Функция, по данным издания, будет оценивать данные о сне и дыхании человека. В случае выявления подобных признаков умные часы якобы предложат записаться на прием к врачу для консультации.

Сейчас, по информации инсайдера, Apple уже тестирует новую версию датчика артериального давления, в числе функций – возможность выявления гипертонии.

Предполагается, что устройство предложит описать свое состояние в специальный дневник, а затем, во избежание неправильного диагноза, оно посоветует пользователю поговорить со своим врачом или проверить давление при помощи более точных устройств.

Фирма представила свои последние новинки в ходе презентации, которая прошла 12 сентября. Главными премьерами стали iPhone 15 и 15 Pro, а также часы Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2.

Спустя месяц после начала продаж стоимость iPhone 15 в России упала. Так, iPhone 15 c 128 гигабайтами памяти подешевел на 15% – до 82,5 тысячи рублей, а версия с 256 гигабайтами памяти подешевела на 28% – до 128,5 тысячи рублей.

"Техно": компания Apple представила свои новинки