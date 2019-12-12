В пресс-службе главы Приангарья отказались комментировать данные о его отставке

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея Левченко не комментирует информацию СМИ об отставке главы региона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Павла Добродеева.

"Мы не комментируем сообщения", – отметил собеседник.

Ранее СМИ написали, что Левченко подал заявление об уходе со своего поста. Отмечалось, что соответствующий указ президента должен появиться в ближайшее время. Сергей Левченко стал губернатором области в 2015 году.

Этим летом на Иркутскую область обрушилась волна паводков. Стихия разрушила 9 муниципальных образований. Известно, что жертвами паводка в регионе стали 26 человек.

Решением губернатора Левченко было постановлено построить новые дома для потерявших в результате происшествия жилье сроком до октября 2020 года. Кроме того, премьер-министром Дмитрием Медведевым было подписано постановление об ускорении выплат пострадавшим.