Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Владимира Путина разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
Левченко направил президенту РФ письмо, в котором пишет, что в сложный для страны период региональные выборы важно проводить без излишних препятствий для избирателей и кандидатов.
Местное законодательное собрание назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября, что не позволяет Левченко выдвигать свою кандидатуру.
Сейчас на пост губернатора претендуют семь человек. Среди них врио губернатора Игорь Кобзев, мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев и завотделением спортивного резерва Государственного училища олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова.
Также в выборах будут участвовать председатель совета регионального отделения партии "Родина" Максим Евдокимов, депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко ("Гражданская Платформа"), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников и депутат областного Заксобрания Лариса Егорова из "Справедливой России".
Сергей Левченко руководил Иркутской областью более четырех лет после того, как одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора в 2015 году. Ушел с поста 12 декабря 2019 года по собственному заявлению.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя уход Левченко, заявила, что причиной отставки стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе. По словам Матвиенко, не было оперативных решений и контактов с людьми, что вызывало критику со стороны населения.
Летом 2019 года на Иркутскую область обрушилась волна паводков. Стихия разрушила 9 муниципальных образований. Известно, что жертвами паводка в регионе стали 26 человек.
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