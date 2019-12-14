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Политика

16:24

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

политика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Спикер Совета Федерации заявила, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе.

"Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда подчеркнула, что дееспособность и профессионализм любой региональной команды проверяется именно в чрезвычайных ситуациях, и в данном случае региональная команда не справилась.

По словам Матвиенко, не было оперативных решений и контактов с людьми, что вызывало критику со стороны населения.

Сергей Левченко руководил Иркутской областью более четырех лет после того, как одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора. Голосование прошло 27 сентября 2015 года.

12 декабря Владимир Путин принял отставку Левченко. Пост главы региона занял Игорь Кобзев, ранее занимавший должность временно исполняющего обязанности.

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