МВД поделилось подробностями нападения на магазин в Истре, где погибла продавщица

Фото: МВД России

В министерстве внутренних дел России рассказали подробности нападения на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По информации ведомства, двое грабителей в масках ворвались в продуктовый магазин и, используя деревянные рукоятки от топора, избили кассира и управляющую. Вытащив деньги из сейфа, мужчины выбежали на улицу, где их ждали сообщники. Один из них был вблизи магазина и контролировал обстановку, а другой находился за рулем машины.

"Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", – сообщила Волк.

От полученных травм кассир скончалась на месте, управляющая магазином и мужчина были отправлены в медучреждение.

Четверо подозреваемых были задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Как сообщала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, следователи также проверят легальность нахождения подозреваемых в РФ.