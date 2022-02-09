В Союзе таджикистанцев назвали убивших сотрудницу магазина в Истре позором нации

9 февраля, 14:59
Фото: СК РФ
Граждане Таджикистана, которых подозревают в ограблении магазина в Истре и избиении до смерти сотрудницы, являются позором нации. Об этом председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил "Газете.ру".
По его словам, за преступление всегда нужно наказывать по всей строгости. Он также отметил, что в грабителях нет ничего человеческого.
"К сожалению, эта трагедия, когда подчеркивается национальность, нам это вдвойне, втройне, десятикратно противно и отвратительно. <...> Я бы требовал максимального наказания для таких людей. Для нас это еще болезненно, потому что они позорят нашу нацию", – подчеркнул Давлатов.
Он рассказал, что в исламе человек считается самым лучшим божественным творением. При этом самыми низменными чувствами являются материальные ценности.
"И если эти нелюди ради своих низменных чувств избивают, калечат самое лучшее божественное творение, тут нужно обсуждать и требовать от следственных органов максимальное наказание", – сказал председатель союза.
Давлатов добавил, что подозреваемых нельзя назвать мусульманами, потому что верующие не будут вредить другим людям.
Председатель пресс-службы Х5 Group, куда входит сеть магазинов "Пятерочка", заявил, что руководство сети выплатит родственникам погибшей сотрудницы миллион рублей и оплатит расходы на похороны. Компания также планирует полностью компенсировать расходы на лечение пострадавшим. Им также выплатят материальную помощь.
"Мы взаимодействуем с полицией и оказываем полное содействие, чтобы виновные понесли справедливое наказание", – цитирует представителя компании ТАСС.
Происшествие случилось в ночь на 9 февраля. По данным следствия, четверо мужчин с бейсбольными битами напали на подмосковный магазин, где избили директора заведения, ее супруга и продавца-кассира. От полученных травм сотрудница скончалась на месте, супругов госпитализировали.
По подозрению в совершении преступления задержали четверых подозреваемых. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ, части 4 статьи 111 УК РФ.
Грабители убили кассира в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: