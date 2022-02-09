В Союзе таджикистанцев назвали убивших сотрудницу магазина в Истре позором нации

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Граждане Таджикистана, которых подозревают в ограблении магазина в Истре и избиении до смерти сотрудницы, являются позором нации. Об этом председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил "Газете.ру".

По его словам, за преступление всегда нужно наказывать по всей строгости. Он также отметил, что в грабителях нет ничего человеческого.

"К сожалению, эта трагедия, когда подчеркивается национальность, нам это вдвойне, втройне, десятикратно противно и отвратительно. <...> Я бы требовал максимального наказания для таких людей. Для нас это еще болезненно, потому что они позорят нашу нацию", – подчеркнул Давлатов.

Он рассказал, что в исламе человек считается самым лучшим божественным творением. При этом самыми низменными чувствами являются материальные ценности.

"И если эти нелюди ради своих низменных чувств избивают, калечат самое лучшее божественное творение, тут нужно обсуждать и требовать от следственных органов максимальное наказание", – сказал председатель союза.

Давлатов добавил, что подозреваемых нельзя назвать мусульманами, потому что верующие не будут вредить другим людям.

Председатель пресс-службы Х5 Group, куда входит сеть магазинов "Пятерочка", заявил, что руководство сети выплатит родственникам погибшей сотрудницы миллион рублей и оплатит расходы на похороны. Компания также планирует полностью компенсировать расходы на лечение пострадавшим. Им также выплатят материальную помощь.

"Мы взаимодействуем с полицией и оказываем полное содействие, чтобы виновные понесли справедливое наказание", – цитирует представителя компании ТАСС.

Происшествие случилось в ночь на 9 февраля. По данным следствия, четверо мужчин с бейсбольными битами напали на подмосковный магазин, где избили директора заведения, ее супруга и продавца-кассира. От полученных травм сотрудница скончалась на месте, супругов госпитализировали.

По подозрению в совершении преступления задержали четверых подозреваемых. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ, части 4 статьи 111 УК РФ.

