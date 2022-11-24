Эксперт рассказал, какие покрышки быстрее всего стираются

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шинный эксперт Сергей Мишин рассказал, что быстрее всего стираются автомобильные покрышки, у которых высокие сцепные свойства на асфальте. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, чем выше потребительские характеристики покрышек, тем активнее водитель их эксплуатирует.

"В результате такие шины изнашиваются быстрее, чем аналогичные покрышки с низкими эксплуатационными показателями. Здесь все как по закону подлости, — чем выше сцепные свойства, тем хуже долговечность шины", – рассказал Мишин.

Он подчеркнул, что у тяжелых мощных внедорожников и суперкаров покрышки также быстро изнашиваются. Эксперт отметил, что владельцы таких автомобилей зачастую злоупотребляют агрессивной манерой вождения. Они, по его словам, часто перестраиваются на скорости, резко разгоняются и тормозят.

Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, как правильно удалять наледь с автомобилей. По его словам, не стоит поливать горячей водой замерзшее стекло или катать по нему теплую воду в пакете. Эксперт посоветовал избавиться от обледенения с помощью обычного фена.

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