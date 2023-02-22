В России могут создать индустрию восстановления б/у автозапчастей

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В Госдуме предлагают создать индустрию восстановления и использования б/у автозапчастей. Об этом со ссылкой на проект письма сообщает газета "Известия".

Основными предложениями документа является регулировка порядка утилизации машин с повторным использованием комплектующих. Кроме того, предполагается, что инвесторы, создающие в России производства авто, будут также обязаны заниматься восстановлением деталей.

Инициаторы идеи подчеркивают, что в России подобная индустрия практически отсутствует, а в условиях санкционного давления это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто.

"Во многих зарубежных странах, например в ЕС, США, КНР, Турции и ЮАР, сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается государством. Оборот таких деталей для ремонта авто составляет до 50% рынка", – указано в документе.

Для реализации идеи депутаты предлагают:



принять законодательство о порядке утилизации авто с повторным использованием запчастей;

обязать производителей автомобилей на территории России также заниматься восстановлением комплектующих;

ввести порядок маркировки таких деталей;

сформировать требования к предприятиям по восстановлению запчастей;

обязать автопроизводителей раскрывать сервисную и техническую документацию по машинам;

привлечь к производству субъекты МСП и предусмотреть для них экономические и налоговые льготы;

создать центр, который объединит восстановителей б/у запчастей и станции техобслуживания.

Предполагается, что инициативу направят в кабмин уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что упрощенный порядок производства автомобилей в РФ хотят продлить до 2024 года. До февраля 2024 года в РФ можно будет производить автомобили низкого экологического класса и без современных систем безопасности.

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