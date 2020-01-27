В Сети появилась запись переговоров диспетчера и пилота вертолета Брайанта

Фото: TASS/AP/Mark J. Terrill

В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота личного вертолета пятикратного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Коби Брайанта, сообщает "Газета.ру".

На записи слышно, как диспетчеры во время нахождения вертолета над городом Глендейл в Лос-Анджелесе сообщают пилоту Аре Забаяну о сильном тумане. Также они просят пилота проследовать в зону ожидания, чтобы расположиться на безопасном расстоянии от самолетов, совершавших второй круг, в близлежащем аэропорту.

Вертолету спортсмена разрешили продолжить полет вдоль пятой автомагистрали через город Бербанк, а затем повернуть на запад и проследовать вдоль трассы Вентура-фривей.

За некоторое время до крушения диспетчер предупредил Забаяна, что он летит слишком низко для отслеживания из-за холмистой местности.

По данным агентства "Франс Пресс", распространяемая в социальных сетях видеозапись, в которой утверждается, что на кадрах показано крушение вертолета пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта, является фейковой.

Как уточняет агентство, в действительности на этих кадрах показана катастрофа, которая произошла в 2018 году в ОАЭ. Видео распространялось в Facebook, Twitter и Instagram через несколько часов после первых сообщений о крушении вертолета со звездой NBA.

О трагедии стало известно накануне. Частный вертолет разбился в Калабасасе. После крушения он загорелся.

Вертолет летел очень низко со скоростью около 256 километров в час, а на борту было около 800 фунтов топлива, что и вызвало пожар после крушения. На борту было девять человек – пилот и восемь пассажиров. По предварительным данным, все они погибли. В их числе 41-летний баскетболист и его 13-летняя дочь Джанна Мария.

По предварительной информации, причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубинштейна, погодная ситуация в роковой день не подходила для полетов.

Жители Лос-Анджелеса приходят почтить память кумира к домашней арене ЛАЛ "Стейплз Центр". В знак уважения к Брайанту четыре команды NBA в игровой вечер первые 24 секунды своих владений не использовали. Таким образом они указывали на 24-й игровой номер баскетболиста – именно под ним Коби провел лучшие годы карьеры.

Коби Брайант являлся двукратным олимпийским чемпионом. Спортсмен выступал в NBA за Лос-Анджелес Лейкерс на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. Свою карьеру он завершил в 2016 году.