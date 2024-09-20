Financial Times: наследники Майкла Джексона подали в суд на экс-помощника артиста

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Наследники американского певца Майкла Джексона подали в суд на бывшего помощника артиста, который был готов в 2019 году обвинить артиста в "неподобающем поведении" по отношению к детям, сообщает газета Financial Times.

В 2020 году близкие артиста заключили соглашение о неразглашении на сумму около 20 миллионов долларов с экс-сотрудником и его знакомыми, которые хотели рассказать о неподобающем поведении Джексона в отношении них, когда они были детьми.

По данным издания, бывший сотрудник певца угрожает вновь поднять этот вопрос и хочет добиться заключения новой сделки с наследниками певца на сумму 213 миллионов долларов. Родные Джексона обвиняют экс-помощника в клевете в отношении артиста и просят суд назначить компенсацию причиненного им ущерба, обязать его соблюдать условия сделки 2020 года, а также вынести запрет на разглашение деталей, которые он ранее согласился хранить в тайне.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет из-за передозировки сильнодействующими препаратами. Певец готовился к серии из 50 концертов, которые должны были пройти в Лондоне. Джексона похоронили в Лос-Анджелесе 3 сентября.

В 2013 году артиста обвинил в домогательствах американский хореограф Уэйд Робсон. По его словам, Джексон неоднократно совершал по отношению к нему действия сексуального характера. Также он подал против наследников Джексона иск, который был отклонен судом.

В 2019 году газета Daily Mail обнародовала запись допроса Майкла Джексона по делу о педофилии, которая была сделана 1 марта 1996 года. Речь шла, в частности, о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома". Во время допроса певец отвергал обвинения.

В январе того же года в документальном фильме "Покидая Нэверленд" (Leaving Neverland) были озвучены новые обвинения Джексона в педофилии. Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак сообщили в интервью, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались насилию. Позже семья артиста потребовала 100 млн долларов от студии HBO, которая выпустила фильм.

