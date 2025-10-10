Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 октября, 07:57

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 23 беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что 10 дронов сбили над территорией Белгородской области, 3 – над Брянской областью. Кроме того, 10 БПЛА удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Ранее массированную атаку беспилотников отразили в Волгоградской области. При падении обломков БПЛА произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса региона.

Еще один дрон ВСУ взорвался после столкновения с градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. В результате детонации БПЛА никто не пострадал, разрушений на станции нет. Единственным видимым последствием остался темный след на градирне.

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

