Поезда задерживаются в Крыму из-за пожара на нефтебазе

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

В Крыму из-за пожара на нефтебазе в Феодосии задерживаются поезда. Об этом сообщает телеграм-канал Южной транспортной прокуратуры.

Сотрудниками ведомства контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае нарушений будут приняты меры реагирования.

"Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8 (919) 899-87-33", – говорится в сообщении.

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября. В результате там началось возгорание, среди мирных жителей пострадавших не обнаружили. На место ЧП сразу же прибыли оперативные службы.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. В частности, 40 дронов сбили в Крыму, 26 – в Астраханской области, 14 – в Ростовской.