08 ноября, 12:40Происшествия
ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске
Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать ТЭЦ в Курске, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, инфраструктура не повреждена, перебоев с подачей тепла нет, сам объект функционирует штатно. На месте ЧП работают оперативные службы, также выехал министр ЖКХ и ТЭК региона.
В ночь на 8 ноября российские силы ПВО отразили массированную атаку вражеских дронов на энергообъекты Волгоградской области. Предварительно, повреждений и пострадавших нет.
Специалисты занимались восстановлением электроснабжения населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.