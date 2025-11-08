ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать ТЭЦ в Курске, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, инфраструктура не повреждена, перебоев с подачей тепла нет, сам объект функционирует штатно. На месте ЧП работают оперативные службы, также выехал министр ЖКХ и ТЭК региона.

В ночь на 8 ноября российские силы ПВО отразили массированную атаку вражеских дронов на энергообъекты Волгоградской области. Предварительно, повреждений и пострадавших нет.

Специалисты занимались восстановлением электроснабжения населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.