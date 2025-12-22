Форма поиска по сайту

22 декабря, 16:47

Спорт

Призер Олимпиады Галлямов отказался извиняться перед журналисткой за оскорбление

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Бронзовый призер Олимпийских игр в парном фигурном катании Александр Галлямов отказался приносить свои извинения журналистке, которую он назвал "больной на всю голову". Об этом сообщает газета "Известия".

Накануне в своем телеграм-канале фигурист рассказал, что журналистка позвонила ему примерно в 10:00 на следующий день после того, как он выступил на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Помимо оскорблений, спортсмен предложил "засветить" номер девушки.

"Понимаете, надо тоже думать головой, когда звонят. Это не мои проблемы", – заявил Галлямов.

Спортсмен предложил журналистке встретиться и побеседовать по поводу произошедшей ситуации. Он намекнул, что сделать это можно в спортивном комплексе "Юбилейный", где у него запланировано шоу.

"Надо сначала откатать, а там дальше все решим", – подытожил Галлямов.

20 декабря Галлямов вместе с Анастасией Мишиной завоевали серебро чемпионата России, проиграв Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. После спортсмен не произнес ни слова на пресс-конференции. Спустя время он заявил, что у него нет желания комментировать турнир. Фигурист допустил, что завершит карьеру.

