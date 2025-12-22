В РФ разрешили жертвам телефонных мошенников подавать иски по месту жительства

Фото: 123RF.com/wombatzaa

Конституционный суд (КС) РФ разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения по месту жительства, если ответчик проживает в другом регионе. Об этом сообщается в постановлении КС РФ.

О правовой коллизии стало известно в связи с жалобой жительницы Ставропольского края Владлены Уваровой – жертвы мошенников. Заявительница передала свой код доступа к банковскому приложению, из-за чего злоумышленники похитили с ее счета 235 тысяч рублей, оформив кредит.

Сумма была переведена на карту третьего лица. При этом возбужденное уголовное дело позднее было приостановлено из-за неустановления виновника. Женщина после этого подала иск в суд по месту своего жительства, чтобы взыскать средства с человека, на чью карту поступили похищенные средства.

В итоге суды всех инстанций отказали в иске, так как для этого требуется обращаться в суд по месту жительства ответчика. Также автор жалобы обратила внимание, что она является многодетной матерью и это затрудняет ее передвижение по стране.

В КС напомнили, что российские законы позволяют подавать иски по месту жительства лицам, которые проживают в удаленных от суда местностях. Но при этом судебные органы не предоставляют такие возможности пострадавшим от телефонных мошенников.

Поэтому Конституционный суд считает оправданным предоставление таким потерпевшим аналогичного уровня процессуальных гарантий. В это же время распространение такого права позволит избежать смещения баланса прав истца к ответчику.

"Оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ", – указали в КС.

Суд отправил дело заявительницы на пересмотр и признал, что следует внести изменения в правовое регулирование. До этого момента граждане могут подавать иски о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения в суд по месту жительства ответчика или истца либо по месту уголовного дела.

Ранее в ГД рассказывали, что в дропперстве на территории России задействованы свыше 2 миллионов человек. 30% дропов являются гражданами соседних государств, особенно стран Средней Азии. Есть даже специальные "самолетные туры", когда люди прилетают в РФ, открывают счета в банках, передают свои банковские карточки преступникам и улетают обратно.

