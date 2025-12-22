Путин рассказал Пашиняну об особенностях строения Александровской колонны

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Владимир Путин в ходе экскурсии по Эрмитажу рассказал премьеру Армении Николу Пашиняну, что Александровская колонна стоит под собственным весом и никак не закреплена, передает РИА Новости.

Вместе с российским лидером экскурсию по музею проводил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он добавил, что именно из-за такой особенности во время военных парадов на Дворцовой площади было запрещено движение танков.

В настоящее время, по его словам, для техники применяют специальные резиновые накладки, использование которых позволяет не сотрясать землю.

Ранее Пашинян опубликовал в своем телеграм-канале видеоселфи с видом на Исаакиевский собор. На кадрах представлен вид из окна одной из гостиниц на Исаакиевской площади. На фоне играет песня "Дождись" Олега Газманова в исполнении Uma2rman.

Премьер Армении прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ.