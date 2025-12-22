Путин выразил соболезнования Рахмону в связи с гибелью мальчика в школе в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с гибелью мальчика в школе в Одинцове.

В ходе встречи двух лидеров российский президент также передал соболезнования семье ребенка.

"Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление и без всякого сомнения следствие будет доведено до конца и (виновные. – Прим. ред.), безусловно, будут наказаны в полном объеме", – подчеркнул Путин.

Нападение на школу в Одинцове произошло 16 декабря. Один из учеников пришел в учреждение с ножом, напал на охранника и распылил перед ним газовый баллончик. После этого он ранил 10-летнего мальчика. Ребенок скончался, а охранник был госпитализирован. Тело погибшего мальчика отправили на родину, в Таджикистан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Нападавшего арестовали, он признался в содеянном. По информации СМИ, он мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения.

