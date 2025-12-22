В России призвали создать в детсадах группы "продленного дня"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В РФ требуется разработать и внедрить механизм создания в детских садах групп, которые будут работать дольше обычного, чтобы родители могли забирать детей после продолжительного рабочего дня. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Не должно быть ощущения, что ребенок остался один. Воспитатель торопится, ребенку от этого плохо, воспитатель нерадостный, у матери сердце болит. Надо, я уверена, прислушаться к тому, что сказал президент", – сказала депутат на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Буцкая уточнила, что подобные группы могут иметь смешанный состав, включающий детей разных возрастов. С ее точки зрения, такая мера будет способствовать улучшению демографической обстановки в стране, особенно для семей, где родители ежедневно работают до 18:00–19:00.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что при реновации детских садов в регионах власти должны обратить внимание на вопрос создания в учреждениях ясельных групп. Президент указал на необходимость увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях.

