Более 18,7 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 18,4 миллиона тестов на COVID-19 проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"За сутки проведено 305 тысячи тестов на коронавирус", – говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 299 тысяч россиян.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что популяционный иммунитет к COVID-19 продолжает формироваться у москвичей, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей столицы.

С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Анализы сдали более 165 тысяч горожан. По последним данным, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробные результаты исследования популяционного иммунитета доступны на сайте.

Владимир Путин заявил, что созданные в столице дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для запаса на осень или на будущее. В то же время, по его словам, перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе.