В Минздраве рассказале о клинических испытаниях препарата "Ремдесивир" в РФ

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Препарат "Ремдесивир" в России проходит клинические испытания. На данный момент в стране он не зарегистрирован, сообщили в пресс-службу Минздрава.

"Лекарственный препарат с указанным международным непатентованным наименованием в РФ не зарегистрирован. "Ремдесивир" российской фармацевтической компании в настоящее время проходит в России процедуру клинических испытаний", – цитирует РИА Новости пресс-службу.

Препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Он в свое время показал эффективность в лечении инфекций SARS и MERS.

Накануне газета Guardian сообщила, что власти США скупили почти весь запас лекарства. В издании отмечали, что первые 140 тысяч доз, отправленные для тестирования в лаборатории разных государств, закончились. В ВОЗ позднее сообщили, что намерены проверить данную информацию.

На прошлой неделе Минздрав одобрил российский препарат "Арепливир" для лечения COVID-19. Производит лекарство фармацевтическое предприятие "Промед" и выпускается в форме таблеток. Препарат будут назначать только в больницах.

