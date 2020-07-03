В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса

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Второй волны пандемии коронавируса может и не быть, заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон", – цитирует Райана ТАСС. Эксперт отметил, что трудно давать прогнозы относительно нового вируса.

По его словам, коронавирус – это респираторный вирус, а такие вирусы имеют тенденцию быть сезонными по природе. При этом он призвал рассматривать рост заболеваемости во многих странах не как вторую волну, а как второй пик пандемии.

Райан призвал бросить все силы на борьбу с вирусом сейчас, что, "возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны". Он также отметил, что борьба со второй волной будет более эффективна благодаря извлеченным урокам.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что вирус COVID-19 не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 10,5 миллиона случаев COVID-19, более 512 тысяч человек скончалось. В России выявлено 667 883 случая коронавируса, вылечились 437 893 человека, скончались 9 859.