Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике "трех Т"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бороться с коронавирусной инфекцией в Казахстане предложили по тактике "трех Т", передает РБК со ссылкой на директора Института здравоохранения ВШЭ Ларису Попович.

Она рассказала, что в эту стратегию входят трафик, тестинг и трейсинг. Они означают закрытие границ, максимальное широкое тестирование для раннего выявления граждан с коронавирусом, а также отслеживание контактов для обрыва цепочки распространения вируса.

"Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане", – пояснила Попович.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн в свою очередь заявил, что речь о появлении "иного злого штамма" коронавируса в Казахстане не идет. По его словам, вспышки COVID-19 в Казахстане не отразятся на эпидемической ситуации в России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему соответствующие предложения по внедрению жестких ограничительных мер в Республике.

Токаев признал отмену жесткого ограничительного режима ошибкой, которая "привела к тому, что с 11 мая выявили в семь раз больше больных коронавирусом". Он отметил, что система госуправления "не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения".

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 10,1 миллиона случаев коронавируса, более 503 тысячи человек скончалось. В России выявлено 654 405 случаев COVID-19, вылечился 422 931 человек, скончались 9 536.

