Токаев поручил проработать возможность возвращения жесткого карантина

17:55
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
В Казахстане могут вернуть жесткий карантинный режим, аналогичный тому, который действовал в марте-мае. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему соответствующие предложения, сообщает РИА Новости.
Глава государства признал отмену жесткого режима ошибкой, которая "привела к тому, что с 11 мая выявили в семь раз больше больных коронавирусом". Токаев отметил, что система госуправления "не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения".
По его мнению, межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей, а Минздрав не смог координировать центральные и местные органы власти. Все это привело к распространению вируса на системообразующих производствах.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Она отметила, что тест на антитела прошли почти 650 тысяч человек. Иммунитет обнаружили у 14% из них.
В общей сложности к тестированию подключились 47 регионов, однако большая часть исследований приходится на Москву (88%). В частности, по ее словам, у 32,4% столичных медиков были обнаружены антитела к коронавирусу.
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