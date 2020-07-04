В Казахстане вступают в силу дополнительные ограничения из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Xinhua via ZUMA

В Казахстане вводятся дополнительные ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Они вступили в силу 4 июля в 21:00 по мск. Ограничения будут действовать на протяжении двух недель.

В частности, в Казахстане вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Прекращают работу объекты культуры, салоны красоты и фитнес-центры.

Кроме того, общественный транспорт будет курсировать с ограничениями. В то же время власти Казахстана сохранили межрегиональные авиаперелеты.

В столице Казахстана Нур-Султане супермаркеты будут работать до 18:00, продовольственные магазины – до 20:00. До 17:00 будут работать бизнес-центры, обменные пункты и ломбарды. Кафе смогут работать только на открытом воздухе. Работа общественного транспорта будет приостановлена.

В Алма-Ате, помимо вышеуказанных ограничений, также запретили проведение экскурсионных и групповых выездов на природу.

Ранее стало известно, что в Казахстане предложили вести борьбу против коронавируса по "тактике трех Т". В нее входят трафик, тестинг и трейсинг. Они означают закрытие границ, максимальное широкое тестирование для раннего выявления граждан с коронавирусом, а также отслеживание контактов для обрыва цепочки распространения вируса.