Казахстан введет двухнедельный карантин с возможностью его продления

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Казахстан вводит двухнедельный карантин с воскресенья, 5 июля, сообщает "Вечерняя Москва".

Причина ограничений – пандемия коронавируса нового типа. Cрок их действия могут продлить при возникновении необходимости.

Международное авиасообщение, рейсы между регионами, а также железнодорожное сообщение будут сохранены. Пассажирское автобусное между регионами приостановят, работу общественного транспорта ограничат.

Аптеки и продовольственные магазины будут открыты. Салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, крытые рынки, пляжи, кинотеатры, объекты культуры и религиозные объекты закроют.

Запрещаются массовые, семейные, памятные мероприятия. Индивидуальные тренировки на открытом воздухе разрешены. Ограничивается перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более трех человек, а также перемещение лиц старше 65 лет.

Президент Касым-Жомарт Токаев признал отмену жесткого режима ошибкой, которая привела к значительному росту больных коронавирусом. По его словам, система госуправления не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения.