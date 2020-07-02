Казахстан введет двухнедельный карантин с возможностью его продления

09:42
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Казахстан вводит двухнедельный карантин с воскресенья, 5 июля, сообщает "Вечерняя Москва".
Причина ограничений – пандемия коронавируса нового типа. Cрок их действия могут продлить при возникновении необходимости.
Международное авиасообщение, рейсы между регионами, а также железнодорожное сообщение будут сохранены. Пассажирское автобусное между регионами приостановят, работу общественного транспорта ограничат.
Аптеки и продовольственные магазины будут открыты. Салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, крытые рынки, пляжи, кинотеатры, объекты культуры и религиозные объекты закроют.
Запрещаются массовые, семейные, памятные мероприятия. Индивидуальные тренировки на открытом воздухе разрешены. Ограничивается перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более трех человек, а также перемещение лиц старше 65 лет.
Президент Касым-Жомарт Токаев признал отмену жесткого режима ошибкой, которая привела к значительному росту больных коронавирусом. По его словам, система госуправления не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения.
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