Еще одна бригада московских врачей вылетела в Казахстан для борьбы с COVID-19

Фото: ТАСС/Xinhua via ZUMA

Вторая бригада из 15 столичных врачей была направлена в Казахстан для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП имени Склифосовского", – уточнили в столичном Депздраве.

Врачи оценят эпидемиологичекую ситуацию на территории Казахстана в период пандемии COVID-19, а также предложат способы борьбы с инфекцией. Специалисты будут посещать стационары и клиники, проводить осмотры пациентов и обучающие семинары для коллег.

В состав бригады включены хирурги, анестезиологи-реаниматологи, пульмонолог, инфекционист, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, медицинские сестры-анестезисты и иные специалисты, ранее участвовавшие в работе с пациентами, у которых выявили коронавирус.

Российские врачи направились в Казахстан для борьбы с коронавирусом еще 6 июля. Кроме того, отдельная бригада была переброшена на космодром Байконур в целях профилактики распространения COVID-19.

