Московские врачи прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Работники медицинских служб из Москвы прибыли на Камчатку для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что московские медики были направлены на Камчатку по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

"Среди прибывших медиков - восемь врачей анестезилогов-реаниматологов, три инфекциониста, кардиолог, эпидемиолог, пульмонолог, рентгенолог КТ и пять медсестер-анестезистов", - рассказали в пресс-службе Камчатского края

Там добавили, что группу столичных медиков возглавляет заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы.

По актуальным данным, на Камчатке выявлено свыше 1,3 тысячи случаев коронавируса. При этом 456 пациентов выздоровели, 30 - скончались.

Ранее на Камчатке COVID-19 был выявлен у трех воспитанников дома ребенка. Об этом проинформировала врио министра здравоохранения региона.