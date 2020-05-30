Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область для борьбы с коронавирусом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бригада врачей из Москвы прибыла в Псковскую область в помощь местным медикам по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"В составе бригады инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист", – уточнили в пресс-службе правительства региона.

Командировка столичных врачей продлится две недели, к работе они приступят 31 мая. Проживать специалисты будут в спортивно-туристическом комплексе "Раздолье".

По данным на 30 мая, в Псковской области выявлено 815 случая коронавируса. Выздоровели 340 человек, скончались 10 пациентов.

Решение о переброске бригад врачей из столицы в регионы для борьбы с COVID-19 было принято в ходе совещания президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

После соответствующего распоряжения, спецборт прибыл в Дагестан. Помимо Псковской, врачи также выехали во Владимирскую область.

