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Общество

30 мая, 23:54

Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область для борьбы с коронавирусом

медицина общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бригада врачей из Москвы прибыла в Псковскую область в помощь местным медикам по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"В составе бригады инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист", – уточнили в пресс-службе правительства региона.

Командировка столичных врачей продлится две недели, к работе они приступят 31 мая. Проживать специалисты будут в спортивно-туристическом комплексе "Раздолье".

По данным на 30 мая, в Псковской области выявлено 815 случая коронавируса. Выздоровели 340 человек, скончались 10 пациентов.

Решение о переброске бригад врачей из столицы в регионы для борьбы с COVID-19 было принято в ходе совещания президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

После соответствующего распоряжения, спецборт прибыл в Дагестан. Помимо Псковской, врачи также выехали во Владимирскую область.

Врач-инфекционист ответил на вопросы о коронавирусе

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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