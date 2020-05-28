Московские врачи прибыли в Забайкалье для борьбы с COVID-19

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Группа врачей из Москвы прибыла в Читу для помощи в лечении пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

"В составе бригады в Читу прибыли шесть человек – хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра", – сообщили в пресс-службе.

Там отмечается, что каждый из направленных специалистов имеет большой опыт работы в борьбе с COVID-19. Известно, что специалисты пробудут в регионе две недели.

Кроме того, в Забайкалье из Москвы были доставлены медоборудование и лекарства. Медики также получили дополнительные средства индивидуальной защиты для безопасной работы в красной зоне.

По последней информации, в Забайкалье зафиксирован 991 случай коронавируса. При этом 447 человек полностью выздоровели, 17 пациентов скончались.

Ранее президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой.

Путин поручил направить московских медиков в регионы со сложной ситуацией по COVID-19

В этой связи другая бригада московских врачей прибыла в Ингушетию. Сообщалось, что специалисты помогут местным медикам в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Еще одна группа врачей прибыла в Северную Осетию. Кроме того, в регион были направлены средства индивидуальной защиты для врачей, борющихся с COVID-19.