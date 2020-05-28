Бригада московских врачей прибыла в Ингушетию

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
Группа московских врачей прибыла в Ингушетию. Специалисты помогут местным медикам в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Как сообщает пресс-служба главы региона, бригада из Москвы насчитывает 6 человек.
"Команда медиков <...> состоит из шести квалифицированных специалистов различной специализации: хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анастезиологи-реаниматологи", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
Как рассказал руководитель группы – заместитель главного врача по хирургии ГКБ имени А.К. Ерамишанцева Москвы Арнольд Макаров – столичные медики будут делиться опытом с региональными коллегами, который был накоплен во время борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции в Москве.
В Ингушетию из столицы также были доставлены медицинские препараты, необходимые для лечения COVID-19. Кроме того, медработники региона получат из Москвы средства индивидуальной защиты, а также тест-планшеты для экспресс-диагностики.
По актуальным данным, в Ингушетии выявлено 1906 случаев коронавируса. При этом скончались 44 пациента.
Ранее московские врачи прибыли в Северную Осетию для помощи в борьбе с COVID-19. Сообщалось, что в состав бригады вошли 6 специалистов из столицы.
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