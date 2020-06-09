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Общество

05:56

На Камчатке COVID-19 выявлен у трех воспитанников дома ребенка

происшествия общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое воспитанников дома ребенка в Петропавловске-Камчатском получили положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на врио министра здравоохранения Камчатского края Елену Сорокину.

По ее данным, коронавирус изначально был выявлен у трех сотрудников учреждения, после чего было принято решение провести тестирование для остальных 28 сотрудников. В результате получено 25 положительных результатов теста.

Кроме того, тестирование прошли 60 детей. Положительный результат на инфекцию был получен в трех случаях.

"Хочу отметить, что у трех детей, у которых положительный результат, симптоматики не было никакой. Дети с положительным результатом были направлены в детскую инфекционную больницу", – сообщила министр.

Заболевшие сотрудники учреждения были направлены в специальный обсерватор. Для продолжения функционирования дома ребенка сформирована новая вахта из 14 человек.

По актуальной информации, в Камчатском крае выявлено 1168 случаев коронавируса. Из них 119 – дети в возрасте до 17 лет.

В регионе скончались 23 пациента с COVID-19. При этом выздоровели 393 человека.

По последним данным, в России выявлено 8 985 новых случаев COVID-19. При этом на Москву пришелся 2 001 выявленный случай.

8985 новых случаев COVID-19 зафиксировали в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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