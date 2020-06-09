На Камчатке COVID-19 выявлен у трех воспитанников дома ребенка

05:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трое воспитанников дома ребенка в Петропавловске-Камчатском получили положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на врио министра здравоохранения Камчатского края Елену Сорокину.
По ее данным, коронавирус изначально был выявлен у трех сотрудников учреждения, после чего было принято решение провести тестирование для остальных 28 сотрудников. В результате получено 25 положительных результатов теста.
Кроме того, тестирование прошли 60 детей. Положительный результат на инфекцию был получен в трех случаях.
"Хочу отметить, что у трех детей, у которых положительный результат, симптоматики не было никакой. Дети с положительным результатом были направлены в детскую инфекционную больницу", – сообщила министр.
Заболевшие сотрудники учреждения были направлены в специальный обсерватор. Для продолжения функционирования дома ребенка сформирована новая вахта из 14 человек.
По актуальной информации, в Камчатском крае выявлено 1168 случаев коронавируса. Из них 119 – дети в возрасте до 17 лет.
В регионе скончались 23 пациента с COVID-19. При этом выздоровели 393 человека.
По последним данным, в России выявлено 8 985 новых случаев COVID-19. При этом на Москву пришелся 2 001 выявленный случай.
8985 новых случаев COVID-19 зафиксировали в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: