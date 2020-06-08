В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

59 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Известно, что у всех скончавшихся пациентов была диагностирована пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 увеличилось до 3 029 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков с 9 июня.

К работе вернутся парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. В полном объеме восстановится работа каршеринга, а также будет снят ряд других ограничений.