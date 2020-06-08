В России выявлено 8 985 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявлено 8 985 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 3 293 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 001 выявленный случай, на Московскую область – 751, на Санкт-Петербург – 326.

В Нижегородской области выявили 305 новых пациентов, в Свердловской области – 249, в Воронежской области – 228, в Ростовской области – 189, в Красноярском крае – 159, в Саратовской области – 137, в Республике Тыва – 131, в Ханты-Мансийском АО – 129, в Челябинской области – 123, в Смоленской области – 122, в Архангельской области – 121.

В Ивановской области зафиксировали 117 случаев коронавируса, в Волгоградской области – 117, в Тульской области – 114, в Дагестане – 112, в Пензенской области – 110, в Новосибирской области – 102, в Орловской и Ульяновской областях – по 97, в Брянской области – 94.

На Тверскую область пришлось 92 случая, на Калужскую область – 89, на Башкирию – 89, на Ставропольский край – 88, на Краснодарский край, Чувашию и Самарскую область – по 86, на Иркутскую область – 85, Ямало-Ненецкий АО – 83, Забайкальский край и Республику Саха (Якутия) – по 80, Кировскую область – 78, Кабардино-Балкарию – 76, Рязанскую область – 75.

В Карачаево-Черкесии зарегистрировали 74 новых случая COVID-19, в Белгородской области – 73, в Алтайском крае – 71, в Ярославской области – 68, Пермском и Приморском краях – по 67, в Оренбургской области – 66, в Тамбовской области – 65, во Владимирской области – 62, в Курской и Липецкой областях – по 60, в Хабаровском крае – 59, в Новгородской и Омской областях – по 58.

На Татарстан пришлось 53 новых пациента, на Ленинградскую область – 50, на Томскую область – 49, Бурятию – 48, Мурманскую и Амурскую область – по 46, Мордовию – 45, Адыгею и Астраханскую область – по 44, Республику Марий Эл и Камчатский край – по 43, Северную Осетию – 41, Тюменскую область – 39, Калининградскую и Псковскую области – по 37.

В Республика Коми 36 68 новых пациентов, в Кемеровской области – 31, в Вологодской области и Удмуртии – по 27, в Ингушетии – 26, в Костромской области – 25, Чечне – 20, Карелии – 19, Курганской области – 18, в Сахалинской области – 16, Крыму – 14, Хакасии – 13, Магаданской области – 12, Калмыкии – 11, Республике Алтай – 8, Еврейской АО – 4 и Севастополе – 1.

Всего в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 112 человек, за весь период – 5 971 человек. За сутки вылечились 3 957 пациентов, за все время – 230 688.

Российские специалисты провели более 13 миллионов тестов на коронавирус. За последние сутки в стране сделали 294 тысячи тестов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.