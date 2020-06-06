В России подтверждено 8 855 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтверждено 8 855 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

Они выявлены в 84 регионах. В 3 265 новых случаях клинических проявлений не было.

Всего в стране зарегистрировано 458 689 случаев в 85 регионах. Это на 2 процента больше, чем днем ранее.

В Москве зафиксировано 1 992 случая за сутки, в Подмосковье – 758, в Санкт-Петербург – 347. На Нижегородскую область приходится 321 случай, на Свердловскую – 249, на Ростовскую – 212.

168 случаев – в Красноярском крае, 156 – в Дагестане, 130 – в Ивановской области, 128 – в Челябинской, 127 – в ХМАО, по 125 – в Архангельской и Волгоградской областях, 111 – в Орловской, 109 – в Ульяновской, 107 – в Тульской, 106 – в Воронежской. В Башкирии зафиксировано 105 новых случаев и 104 – в Самарской области.

За последние сутки скончались 197 человек, из них 58 в Москве и 18 в Московской области. За весь период умерли 5 725 человек.

Выписано за сутки 8 708 человек, в том числе 3 073 в столице и 532 в Подмосковье. Общее число выписанных – 221 388 пациентов.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что риск заразиться коронавирусом с приходом жары не снижается. Страны с жарким климатом тоже фиксируют случаи заболевания COVID-19, пояснила она.