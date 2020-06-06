Московские врачи вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Еще 3 073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число вылеченных – 100 431 человек.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Ими должны быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник.

Результаты будут доступны в течение 3 дней в электронной медкарте пациента. Слоты очередей на тестирование расписаны на две недели, уточнила Ракова.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости. Сейчас Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны в стране, добавил Камкин.