В Забайкальский край отправляется очередная бригада московских врачей

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Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край помогать коллегам в лечении пациентов с COVID-19 на дому. Также специалисты поделятся опытом в организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований, сообщает Оперштаб Москвы.

В составе бригады врачей специалисты различных профилей из консультативно-диагностической поликлиники № 121, диагностического центра № 5 и филиала № 4 городской поликлиники № 6.

Сейчас столичные мультидисциплинарные медицинские бригады работают в Дагестане, Северной Осетии – Алании, Забайкальском и Камчатском крае, Ингушетии, Пскове и Владимире. В Забайкальском крае уже работает бригада врачей под руководством главврача ГКБ № 52 Марьяны Лысенко.

Московские врачи также прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди специалистов – восемь врачей анестезилогов-реаниматологов, три инфекциониста, кардиолог, эпидемиолог, пульмонолог, рентгенолог КТ и пять медсестер-анестезистов.

Для помощи в регионы доставлен медицинский груз с 18,5 миллиона медицинских масок, 750 тысячами респираторов, 700 тысячами защитных костюмов, 346 аппаратами неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородными концентраторами, 40 тысячами пар многоразовых очков и 325 тысячами экспресс-тестов на коронавирус.

Кроме того, в регионы направлено более 280 тысяч упаковок с запасом медикаментов.