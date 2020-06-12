Проценко помог в лечении пациентов с COVID-19 в Дагестане

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко посетил Республиканскую клиническую больницу Дагестана в Махачкале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Сообщается, что медик оказал помощь в лечении пациентов с COVID-19 в регионе. Так, Проценко проконсультировал наиболее тяжелых больных с коронавирусом.

"Сегодня Денис Проценко в сопровождении главного врача РКБ Газиява Мусаева осмотрел отделения больницы, в том числе реанимационные, где проходят лечение больные COVID-19. <...> Также главврачом Коммунарки были даны рекомендации по перепрофилированию крупных многопрофильных учреждений Дагестана под инфекционные госпитали", – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что обмен опытом столичных врачей с коллегами из Дагестана пойдет на пользу пациентам с коронавирусной инфекцией. На данный момент в отделениях РКБ на лечении находятся 156 пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

"Оставшиеся больные завершат лечение в течение 10 дней. Учитывая значительное улучшение эпидситуации в регионе, прием пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией в РКБ прекращен", – подытожили в медучреждении.

Ранее стало известно, что Денис Проценко отправился в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19. Сообщалось, что для оказания поддержки медикам в разные регионы страны выдвинуты еще 6 столичных медицинских бригад.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 779 новых случаев COVID-19. Из них 3 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.