В России выявили 8 779 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 8 779 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 3 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 436 выявленных случаев, на Московскую область – 724, Свердловскую область – 312, на Санкт-Петербург и Нижегородскую область – 303.

В Иркутской области зарегистрировали 240 пациентов, в Воронежской области – 239, в Ростовской области – 220, в Красноярском крае – 190, в Ханты-Мансийском АО – 186, в Архангельской области – 145, в Пензенской области – 115, в Челябинской области – 115, в Саратовской области – 114, в Республике Тыва – 113, Республике Коми и Самарской области – по 111, в Волгоградской области – 108.

На Смоленскую область приходится 107 новых пациентов, на Орловскую и Новосибирскую области – по 102, Тульскую область – 101, Ивановскую область – 99, Дагестан – 97, Брянскую область – 91, Ульяновскую область – 88, Ставропольский край – 87, Астраханскую область – 85, Тверскую область – 83, Карачаево-Черкесию – 82, Краснодарский край – 80.

В Курской области зарегистрировали 79 случаев коронавируса, в Кабардино-Балкарии и Башкирии – по 79, в Чувашии и Ямало-Ненецком АО – 77, Белгородской области – 76, Пермском крае – 74, в Хабаровском крае – 71, в Алтайском крае и Республике Саха (Якутия) – по 69, в Калужской и Тамбовской области – по 68, во Владимирской области и Бурятии – по 64.

В Кировской области и Забайкальском крае зафиксировали по 61 случаю COVID-19, в Мурманской области – 60, в Липецкой, Рязанской, Ярославской, Псковской и Оренбургской областях – по 59, в Мордовии – 58, Приморском крае – 57, Адыгее – 55, Ленинградской области и Татарстане – по 54, в Костромской области и Камчатском крае – по 51.

На Томскую область пришлось 50 случаев, Омскую область – 47, Новгородскую область – 44, Республику Марий Эл – 43, Калининградскую область – 42, Хакасию, Амурскую и Магаданскую области – по 38, Северную Осетию – 37, Ингушетию – 36, Тюменскую и Кемеровскую области – по 34, на Вологодскую область – 30, Чечню и Удмуртию – по 20, Курганскую и Сахалинскую области – по 14, Калмыкию – 12, Карелию – 9, Республику Алтай – 8, Еврейскую АО – 7, Чукотский АО – 2, Крым и Севастополь – по 1.

Всего в России зарегистрировано 502 436 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 174 человека, за весь период – 6 532 человека. За сутки вылечились 8 367 пациентов, за все время – 261 150.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.