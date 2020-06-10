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Общество

12:49

Денис Проценко отправляется в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко направляется в Дагестан, чтобы помочь местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб.

Известно, что для оказания поддержки медикам в Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове отправляются еще 6 столичных медицинских бригад. В каждую бригаду входят до 9 специалистов, являющихся ведущими сотрудниками стационаров города.

В дальнейшем данные бригады сменят врачей, оказывающих помощь в регионах в борьбе с коронавирусом.

Специалисты обратили внимание, что сейчас в большинстве регионов количество госпитализированных пациентов с COVID-19 постепенно снижается. Однако требуется методическое сопровождение регионального здравоохранения.

"Основные наши действия – это помощь коллегам в рамках медицинской и организационной помощи. Ни для кого не секрет, что Москва первая попала в эпидсезон, и, конечно, тот опыт, который накоплен в московской системе, является самым большим", – подчеркнул Проценко.

Так, у всех бригад есть нужное оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты. В России выявлено 493 657 случаев COVID-19, вылечились 252 783 человека, скончались 6 358.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России. Проценко заверил, что России помог итальянский опыт в сценарии развития пандемии.

Как развивается ситуация с COVID-19 в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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