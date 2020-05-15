Главврач больницы в Коммунарке объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал причину низкого уровня смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ.

Медик заверил, что России помог итальянский опыт в сценарии развития пандемии.

"Спасибо Италии: она показала всю угрозу нам", – пояснил Проценко в фильме RT "Главврачи. Консилиум".

Врач подчеркнул, что система здравоохранения в Москве была полностью готова к большому количеству пациентов с коронавирусом.

"Мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: "Да вы тут колдуете со статистикой!" – сказал Проценко, намекая на фейковые публикации зарубежных СМИ.

При этом врач отметил возможность непредсказуемого дальнейшего развитие пандемии COVID-19 в России. Он попросил россиян "не строить оптимистических прогнозов".

В России за прошедшие сутки выявлено 9 974 новых случая коронавируса. Наибольшее число случаев обнаружено в столице – 4 712.

Ранее Денис Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России. Он отметил, что в Италии присутствует ярко выражено региональное развитие инфекции.