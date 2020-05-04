Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.
По его словам, в больнице на текущий момент находятся 503 пациента. Из них с диагнозом пневмония 98% пациентов, коронавирус подтвержден у 62%.
В отделении реанимации остаются 55 человек, к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 27 пациентов.
Еще 900 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в Филатовской больнице Москвы, в том числе 100 беременных и родивших женщин.
По словам главного врача больницы Валерия Вечорко, всего в больнице находятся 1 404 человека. С диагнозом "пневмония" лечатся 1 379 пациентов, еще 933 человека с COVID-19.
В России за прошедшие сутки подтвердили 10 633 новых случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Они зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 134 687 случаев.
В РФ подтверждено 10 633 новых случая коронавирусной инфекции
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