Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

По его словам, в больнице на текущий момент находятся 503 пациента. Из них с диагнозом пневмония 98% пациентов, коронавирус подтвержден у 62%.

В отделении реанимации остаются 55 человек, к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 27 пациентов.

Еще 900 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в Филатовской больнице Москвы, в том числе 100 беременных и родивших женщин.

По словам главного врача больницы Валерия Вечорко, всего в больнице находятся 1 404 человека. С диагнозом "пневмония" лечатся 1 379 пациентов, еще 933 человека с COVID-19.

В России за прошедшие сутки подтвердили 10 633 новых случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Они зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 134 687 случаев.

